حالة الطقس: أجواء باردة والحرارة تواصل الانخفاض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توالي الحرارة الانخفاض الطفيف، اليوم الأربعاء، ويسود جو بارد نسبي إلى بارد في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية في ساعات النهار.

وتصبح الأجواء أكثر برودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في يوم الخميس، تتكاثر الغيوم المنخفضة في السماء، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد ويسود جو بارد في مختلف المناطق وخاصة في مناطق الجبال. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتكون الأجواء باردة بشكل واضح في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة في قمم الجبال والمناطق السهلية وصحراء النقب، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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بينما في يوم السبت، تسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح خصوصاً في المناطق الجبلية مع فرصة لتشكل الصقيع في بعض المناطق خصوصاً في قمم الجبال وبعض المناطق السهلية وصحراء النقب.

ويكون الطقس مستقرا نهارا وباردا نسبيا بوجه عام والسماء صافية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية صباحاً ثم تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الأحد، تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي ماطر وبارد نسبيا، لذلك يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية ثم تمتد لباقي المناطق تدريجيا.

وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد وماطر في مختلف المناطق.