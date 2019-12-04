شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأسترالي ينمو بنسبة 0.4% والان نبدء بالتفاصيل
اعلن مكتب الاحصاءات الاسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي أن الاقتصاد الأسترالي نما بنسبة 0.4% في الربع الثالث وبنسبة 1.7% خلال العام حتى سبتمبر 2019م.
وقال بروس هوكمان كبير الاقتصاديين في مكتب الاحصاءات "الاقتصاد الاسترالي مستمر في النمو ، ولكن معدل النمو لا يزال أقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل".
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