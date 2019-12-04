جوتيريس يكلف فريقا لإيجاد حلول بشأن أزمة النزوح بالعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من فريق عمل يُعنى بمسألة النازحين في العالم، "إيجاد حلول ملموسة طويلة الأجل" لهؤلاء السكان، الذين بلغ عددهم في العالم 58 مليوناً العام الماضي.

كما طلب من الفريق، الذي تم تشكيله حديثاً، توصيات "لتحسين" استجابة الدول الأعضاء لظاهرة النزوح، سواء بالنسبة إلى الأشخاص النازحين أو للبلدان التي تستضيفهم.

وجاء في بيان، أن "عدد الأشخاص الذين نزحوا العام الماضي، بسبب نزاع قد وصل إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 41 مليوناً، وخلال العام نفسه، تهجر 17 مليون شخص آخرين بسبب كوارث طبيعية".

ويتكون فريق العمل من ثمانية أشخاص تمت تسميتهم، الثلاثاء، عدد منهم من دول تواجه ظاهرة النزوح.

وذكرت الأمم المتحدة أن جوتيريس اختار الإيطالية فدريكا موغيريني والرواندي دونالد كابيروكا لترؤس هذا الفريق، دون تحديد موعد نهائي لتقديم استنتاجات هذه المجموعة.