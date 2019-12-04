شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: اتفاق السراج وأنقرة مؤامرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن الاتفاق المبرم مؤخراً بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج "مؤامرة جديدة ستدخل ليبيا في فوضى نحن في غنى عنها". وأضاف أن "الاتفاق سيمنح جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية إمداداً تركياً مباشراً وقواعد تركية في ليبيا".

كما أكد أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أشاد بدور عدة دول، منها مصر واليونان، في "التصدي للمخطط التركي الذي سيحول ليبيا إلى قواعد تركية".

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وشدد على أن "ما وقعه السراج كارثة جرّت ليبيا إلى صدام مباشر مع اليونان وقبرص ودول عربية شقيقة منها مصر"، مضيفاً: "لن نرضى أن تكون ليبيا مصدر إزعاج أو قلق لأي دول مجاورة".

إلى ذلك، طالب المسماري "المجتمع الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بأن تكون لهم كلمة الآن مع الشعب الليبي ضد ما تبقى من المجلس الرئاسي".

يذكر أن تركيا وحكومة الوفاق الليبية، وقعتا الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية. وأثارت هذه الاتفاقيات جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها.