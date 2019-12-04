مجلس النواب الأميركي يفرض عقوبات على مسئولين صينيين بسبب قمع "الويغور"

وافق ​مجلس النواب الأميركي​ بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يدعو الرئيس ​دونالد ترامب​ إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين رداً على "الاعتقالات الجماعية" بحق المسلمين الإيغور.

ولا يزال يتوجب أن تتم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ حيث يُتوقع أن يلقى أيضاً دعماً كبيراً، قبل إرساله إلى ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي قبل التصويت "اليوم، كرامة الإيغور وحقوقهم مهددة جراء أعمال بكين الوحشية والتي تشكل إهانة للضمير الجماعي العالمي". أضافت "نبعث رسالة إلى بكين مفادها أن أمريكا تراقب ولن تبقى صامتة".

ويدعو النص الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب الثلاثاء الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين حيث يتهم خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور داخل معسكرات.