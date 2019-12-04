شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب بآلية ثابتة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية، ووضع آلية ثابتة للتسعير تضمن تحقيق هامش ربح للمزارعين.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا فى أسعار مستلزمات الزراعة، ومدخلات الانتاج، ومع حلول موسم الحصاد يتم مناقشة أسعار توريد المحاصيل باللجنة فى حضور التنفيذيين، ولهذا لابد من وضع آلية محددة للتسعير، بناء على التكلفة الحقيقية للمحاصيل، ويتم وضع هامش ربح مناسب.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الدولة تولى الزراعة اهتمام خاص، مقترحا، تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الزراعة، التموين، والتجارة، بشأن حساب التكلفة الحقيقة للمحاصيل ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب، ومراعاة زيادة أسعار المستلزمات والعمالة، وذلك للحفاظ على المحاصيل الأساسية وفى مقدمتها القمح، الذرة، القطن، الأرز، و القصب وبنجر السكر، وهذا الأمر يعد ترجمة حقيقية لاهتمام مؤسسات الدولة بملف الزراعة.

Advertisements