شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية للمحافظين الجدد بتبنى ملف القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن حركة المحافظين الجديدة التى تمت منذ أيام المتطلع لها يرى أنها تناولت عناصر جديدة من القيادات المشهود لهم بالخبرة والكفاءة فى تحملهم مسؤوليتهم والسعى على حل مشاكل المواطن وكذلك نجد فيها شباب مبشر بالخير ولديه الوطنية ورغبة المشاركة لإثبات القدرة على العطاء ولديه طاقة لبذل الجهد لتحقيق نجاحات يشعر بها المواطن ويؤكد أن شباب مصر على قدر التحدى ويستطيع المشاركة فى البناء والمساهمة فى رفعة وطنه.

وقال النائب سامى رمضان، لـ"الخليج 365"، أن حركة المحافظين الجدد جمعت بين الخبرة وبين طاقة الشباب لمواجهة تحديات تلك المرحلة، لافتا إلى أن المواطن المصرى أصبح لديه طموحات كثيرة وأماله لا تتوقف ولذلك لابد من التصدى لملفات كثيرة حتى يتحقق الغاية والهدف المرجو فى الأيام القادمة.

وتابع عضو مجلس النواب: لابد من التصدى لملف القمامة وكيفية التغلب عليها من خلال وضع آليات وعناصر عمل قادرة على إنهاء هذا الملف والتركيز على استغلال تدوير القمامة ونشر الوعى السلوكى للمواطن ليكون حريص على المساهمة فى إنهاء هذا الملف للحفاظ على المظهر الحضارى والصورة الجميلة للمجتمع.