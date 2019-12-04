تفاصيل انفجار مصنع السيراميك في الخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشب حريق هائل في مصنع شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب انفجار شاحنة نقل غاز أثناء تفريغ حمولتها داخل مصنع للسيراميك في المنطقة الصناعية بحري.

وخلّف الانفجار ضحايا من العمال وخسائر فادحة بالمصنع، وغطت سحب الدخان سماء المنطقة المحيطة وعربات الإسعاف تحيط بالمكان، ومن بين الضحايا عمال من دول مصر والهند وأفغانستان.

في غضون ذلك، دعت لجنة أطباء السودان المركزية الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.

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وامتدت النيران على مساحات واسعة من مصنع سالومي للسيراميك، حسبما أوضح شهود عيان لـ"العين الإخبارية" وهو أحد مصانع المنطقة الصناعية بحري شمالي الخرطوم، وتصاعدت ألسنة اللهب مكونة سحابة من الدخان في سماء المنطقة.

قال مدني عباس مدني، وزير التجارة والصناعية السوداني، إن إجراءات السلامة داخل المصانع وأماكن تواجدها داخل المناطق السكنية تحتاج لمراجعة عاجلة وشاملة.

وكشف مدني عباس مدني لـ"العين الإخبارية" إجراء تحقيق فوري في حريق المصنع الذي راح ضحيته (23) شخصا، مضيفا: "وجهنا بإجراء تحقيق فوري في حريق المصنع".