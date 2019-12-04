لجنة الاستخبارات بـ"النواب الأمريكي" توافق على تقرير عزل ترامب

صدقت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي على تقرير عزل الرئيس دونالد ترامب؛ حيث اعتمدت اللجنة التقرير بـ13 صوتاً مقابل رفض 9 أصوات.

وسيكون أمام الجمهوريين في المجلس تقديم رؤيتهم الخاصة خلال يومين، وبعدها سيرسل رئيس اللجنة آدم شيف التقرير للجنة القضائية.

وكانت اللجنة قد نشرت في وقت سابق الثلاثاء مسودة تقريرها بشأن عزل الرئيس الأمريكي، لاتهامه بالتقصير، الذي أكد أن ترامب أضر بالأمن القومي، وقام بترهيب شهود فعليين ومستقبليين.

ويجري مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً في مسألة عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب فيه بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه جو بايدن في أوكرانيا.





يشار إلى أن بايدن يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل أمام ترامب.

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وذكر التقرير أن التحقيق "كشف عن جهود استمرت عدة أشهر من جانب ترامب لاستخدام سلطات مكتبه لطلب التدخل الأجنبي لمصلحته في انتخابات الرئاسة 2020".

وأوضح التقرير أن "باستخدام سلطة مكتب الرئيس وممارسة سلطته على الفرع التنفيذي، أمر الرئيس ترامب وقام بتنفيذ حملة لإخفاء سلوكه عن الشعب وإحباط وعرقلة تحقيق المساءلة الذي يجريه مجلس النواب".

وفي لندن، قال ترامب إنه يرغب في أن يدلي مسؤولو إدارته بشهادتهم في تحقيق العزل، ومن بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكن خلال محاكمة في مجلس الشيوخ فقط.

وصرح ترامب للصحفيين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن: "أريدهم أن يدلوا بشهاداتهم في مجلس الشيوخ".

وكان ترامب قد رفض من قبل السماح لمسؤولي إدارته الإدلاء بشهاداتهم في التحقيق الذي تجريه لجان مجلس النواب.

ومن جهته وصف البيت الأبيض، الثلاثاء، التقرير الصادر من لجنة التحقيقات التي شكلها الديمقراطيون بالكونجرس لـ"عزل" الرئيس دونالد ترامب بـ"الزائف".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن "هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط" الديمقراطيين، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أنه ليس هناك شيء".