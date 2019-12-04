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برلمانى يوضح شروط مواجهة شائعات السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بخطة توعية لطلاب المدارس بمخاطر السوشيال ميديا، وكيف تستغلها الكيانات الإرهابية فى نشر الشائعات والأكاذيب، وذلك من خلال الترويج لها عبر مواقع التواصل المختلفة.

وأوضح نصر الدين، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الشائعات التى يتم نفيها جملة وتفصيلا من قبل الأجهزة التنفيذية، بشكل دورى، مطالبا، بضرورة التصدى لهذه الظاهرة، من خلال وعى المصريين أنفسهم وعدم الانسياق خلف هذه الأكاذيب، وضرورة البدء بالمدارس وتوعية الطلاب فى ظل الثورة التكنولوجية الكبيرة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التصدى للشائعات قبل انتشارها، وذلك من خلال مجموعة من الآليات التى من خلالها نكتشف أن هذا الخبر غير صحيح، أو شائعة، وبالتالى، لا تنتشر الشائعة، مقترحا، تخصيص صفحة رسمية للجهات والوزارات الحكومية تكون معنية بالرد على الشائعات قبل انتشارها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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