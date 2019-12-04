شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يصل بعدد الفقراء فى تركيا إلى 65 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية على الأوضاع الاقتصادية فى تركيا مؤكدة أن عدد المليونيرات فى تركيا ارتفع إلى 33 ألف و864 شخصًا خلال عشرة أشهر فقط، كما أن إجمالى ثروات المليونيرات المستقرين فى تركيا بلغ 1 تريليون و199 مليار و102 مليون ليرة تركية.

وقالت زمان أنه فى مارس 2019، فإن أكثر من 20 % من السكان (حوالى 16.5 مليون شخص) دون حد الجوع، وأكثر من 60 % تحت خط الفقر، وأكثر من 80 % (حوالى 65 مليون شخص) يعيش تحت خط الفقر والجوع.

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ونقلت زمان عن هيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفى التركى (BDDK)،قولها أن عدد المليونيرات الأتراك داخل البلاد وخارجها بلغ 213 ألف و990 شخصًا بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيادة 33 ألف و864 مليونيرًا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث كان العدد بنهاية العام الماضى نحو 180 ألف و126 شخصًا فقط.

ومتوسط ثروات المليونيرات ،كان فى 2008 نحو 1 تريليون و109 مليار و859 مليون ليرة، ليكون إجمالى الزيادة خلال 10 أشهر الأخيرة نحو 179 مليار و920 مليون ليرة فى حين بلغ حاليا ، 1 تريليون و289 مليار و779 مليون ليرة تركية، ليصبح متوسط ثروة كل مليونير نحو 6 ملايين و27 ألف ليرة تركية.

وجاء عدد المليونيرات المستقرين فى تركيا ليرتفع بمقدار نحو 30 ألف و116 شخصًا، ليصل العدد داخل تركيا إلى 191 ألفًا و916 مليونيرًا، لافتًا إلى أن إجمالى ثرواتهم بلغت تريليون و119 مليار و102 مليون ليرة.