الصين تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤونها بعد تصويت النواب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن/بكين - (د ب أ): أعلنت الصين اليوم الأربعاء رفضها لتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لاتهامهم بالمسؤولية عن "قمع" مسلمي الويغور. وحذرت بكين الولايات المتحدة من "التدخل في شؤون الصين"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء. كما تعهدت الصين بالرد على ذلك الإجراء. Advertisements وصوت مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء لصالح فرض عقوبات على مسؤولين صينيين لاتهامهم بالمسؤولية عن "قمع" مسلمي الويغور. وأقر المجلس مشروع القانون بـ 406 أصوات مقابل رفض صوت واحد. ويُقدر عدد المسلمين الويغور في الصين بنحو 10 ملايين شخص، ويعيش أغلبهم في إقليم شينجيانج. وترتبط هذه الأقلية عرقيا بالأتراك، ويشعرون بالقمع الاقتصادي والسياسي والثقافي من قبل قومية الهان الصينية. وعقب تولي السلطة عام 1949، ضم الشيوعيون جمهورية تركستان الشرقية. وتتهم الحكومة الصينية مجموعات الويغور بالنزعة الانفصالية والإرهاب.

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