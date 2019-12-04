بالأغلبية.. "الاستخبارات" الأمريكية تعتمد تقرير عزل ترامب

اعتمدت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، تقرير عزل الرئيس دونالد ترامب، بـ13 صوتا مقابل رفض 9 أصوات.

وصدقت اللجنة التقرير مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيكون أمام الجمهوريين فى المجلس تقديم رؤيتهم الخاصة خلال يومين، وبعدها سيرسل رئيس اللجنة آدم شيف التقرير للجنة القضائية.

وكانت اللجنة نشرت وقت سابق الثلاثاء مسودة تقريرها بشأن عزل الرئيس الأمريكى لاتهامه بالتقصير، والذى أكد أن ترامب أضر بالأمن القومى وقام بترهيب شهود فعليين ومستقبليين.

ويجرى مجلس النواب الأمريكى تحقيقا فى مسألة عزل

ترامب على خلفية اتصال هاتفى أجراه مع الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكى طالب فيه باجراء تدقيق فى أنشطة نجل نائبه جو بايدن فى أوكرانيا.

يشار إلى بايدن يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطى لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل أمام ترامب.

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وذكر التقرير أن التحقيق كشف عن جهود استمرت عدة أشهر من جانب ترامب لاستخدام سلطات مكتبه لطلب التدخل الأجنبى لمصلحته فى انتخابات الرئاسة 2020.

وأوضح التقرير أن باستخدام سلطة مكتب الرئيس وممارسة سلطته على الفرع التنفيذي، أمر الرئيس ترامب وقام بتنفيذ حملة لإخفاء سلوكه عن الشعب وإحباط وعرقلة تحقيق المساءلة الذى يجريه مجلس النواب.

وفى لندن، قال ترامب إنه يرغب فى أن يدلى مسؤولو إدارته بشهادتهم فى تحقيق العزل، ومن بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكن خلال محاكمة فى مجلس الشيوخ فقط.

وصرح ترامب للصحفيين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو على هامش قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى لندن: أريدهم أن يدلوا بشهاداتهم فى مجلس الشيوخ.

وكان ترامب رفض من قبل السماح لمسوؤلى إدارته الإدلاء بشهاداتهم فى التحقيق الذى تجريه لجان مجلس النواب.