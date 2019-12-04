الحريري : لن أشارك بالحكومة وأدعم الخطيب

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، مساء امس الثلاثاء، أنه لن يشارك في الحكومة وأنه يدعم ترشيح سمير الخطيب لرئاستها.

صرح الحريري في وقت سابق بأنه لا رغبة لديه بتشكيل الحكومة

الجديدة، مشددا على أن قراره صريح وقاطع، كما عبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، عن أمله في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من "خواتيم سعيدة".ويعتري الجمود المحادثات منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري تحت ضغط احتجاجات لم يسبق لها مثيل، ومن المهم الإشارة إلى أنه يتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية.