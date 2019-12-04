شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب قادة الإخوان تكشف حقيقة اجتماعهم السرى مع الحرس الثورى بتركيا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن تفاصيل العلاقات التى تربط بين الإخوان والحرس الثوري الإيراني، والذى تم اجتماع بينهم في تركيا، وذلك لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمنطقة، والتحريض ضد السعودية ومصر.

ورصد التقرير، اعترافات جديدة لقيادات الإخوان، حول هذا اللقاء، والذى ضم من الجماعة الإرهابية إبراهيم منير، ومحمود الإيباري، ويوسف ندا، والذى شملت أن هذا اللقاء تم لدعم المليشيات الإرهابية في اليمن وليبيا، وسوريا، وذلك لإحداث فتنة فى المجتمع العربي.

وتابع التقرير أن بهذه الشهادات ينكشف حقيقة هذه الجماعة الإرهابية، وتمويلها الذى تحصل عليه من تركيا وقطر وإيران، وذلك لاستخدامهم كأداة لهم من أجل العبث بمقدرات الدول العربية