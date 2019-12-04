نائب إيراني: سنستجوب وزير النفط وسنقدم شكوى ضده إلى السلطات القضائية

لفت النائب الإيراني محمد جواد أبطحي إلى أن "نواب البرلمان يعدون لاستجواب وزير النفط بيجن زنغنه"، مشيراً إلى "أنهم أعدوا شكوى ضده لتقديمها إلى السلطات القضائية الأسبوع المقبل"، موضحاً أن "توقيع الحكومة عقد نفط مع شركة "توتال" الفرنسية على الرغم من سوابق تعامل هذه الشركة مع طهران في تقديم المعلومات النفطية الإيرانية إلى دولة قطر، وانسحابها من العقد الموقع مع طهران بعد فرض العقوبات الأميركية، ألحق الكثير من الضرر بإيران".
وأشار إلى قرار زنغنه بإلغاء بطاقة الوقود مع تسلمه وزارة النفط، ثم إعادة إحيائه بعد قرار تقنين ورفع استهلاك البنزين مؤخرا، ألحق خسائر مالية باهظة بالخزانة"، لافتاً إلى أن "قرارات الوزير أدت كذلك إلى انتشار الفساد في الوزراة".
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