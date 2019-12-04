نائب إيراني: سنستجوب وزير النفط وسنقدم شكوى ضده إلى السلطات القضائية

لفت النائب ال​إيران​ي محمد جواد أبطحي إلى أن "نواب البرلمان يعدون لاستجواب وزير ​النفط​ ​بيجن زنغنه​"، مشيراً إلى "أنهم أعدوا شكوى ضده لتقديمها إلى السلطات القضائية الأسبوع المقبل"، موضحاً أن "توقيع ​الحكومة​ عقد نفط مع شركة "توتال" الفرنسية على الرغم من سوابق تعامل هذه الشركة مع ​طهران​ في تقديم المعلومات النفطية الإيرانية إلى دولة قطر، وانسحابها من العقد الموقع مع طهران بعد فرض ​العقوبات الأميركية​، ألحق الكثير من الضرر بإيران".

وأشار إلى قرار زنغنه بإلغاء بطاقة الوقود مع تسلمه وزارة النفط، ثم إعادة إحيائه بعد قرار تقنين ورفع استهلاك ​البنزين​ مؤخرا، ألحق خسائر مالية باهظة بالخزانة"، لافتاً إلى أن "قرارات الوزير أدت كذلك إلى انتشار ​الفساد​ في الوزراة".