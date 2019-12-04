شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جلسة الحوار الوطنى للأحزاب.. تشكيل لجنة خبراء لوضع مقترحات لتفعيل دور الاحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يتمنى تمثيل كافة القوي الوطنية في الانتخابات المقبلو، حتي تكون كافة الآراء موجودة داخل البرلمان، وأن يكون لدى الناخب القدرة علي اختيار كافة الطبقات.

وهذا وقد اتفقت الأحزاب السياسية التى شاركت فى جلسة الحوار الوطنى للأحزاب التى يستضيفها حزب مستقبل وطن، علي تشكيل لجنة خبراء لوضع المقترحات الخاصة بتفعيل دور الأحزاب السياسية، ووضع مقترحات لقوانين الاستحقاقات الانتخابية مجلس النواب، مجلس الشورى، المحليات.

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جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية المنعقدة الآن، والتى يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

حيث تناقش الجلسة تفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد، وكلمات لرؤساء الأحزاب المُشاركة بالحوار ومناقشة مفتوحة.

ويُشارك بالجلسة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل).

