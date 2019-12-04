شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتخفيض أسعار التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، أن هناك ضرورة لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لأن الأسعار الخاصة بالتصالح خياليه وجعلت المواطنين لا يقدمون على التصالح خاصة التصالح فى القرى والريف ويتطلب تخفيضها حال تعديل القانون.

وقال رياض عبد الستار، لـ"الخليج 365"، إن هناك عدة خطوات يمكن اتباعها من أجل تذليل العقبات أمام راغبى التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن أبرز تلك الخطوات هى تخفيض الأسعار للتصالح حيث سيفتح الباب لإقبال المواطنين على التصالح.

Advertisements

وأوضح عضو مجلس النواب أن بعض الأحياء في المدن تريد تخفيض في الأسعار، مشيرا إلى أنه رغم تفاوت أسعار التصالح من 50 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر إلا أن تقديرات وتقييم اللجان مبالغ فيه جدا وهناك سوء تقييم ومبالغة غير مبررة تتطلب تعديلها.