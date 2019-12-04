البيت الأبيض: تقرير الديمقراطيين زائف ولم يقدم أي أدلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

اعتبر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بعد نشر تقرير اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، أن هذا التحقيق الزائف، ولم يقدم أي دليل ضد الرئيس.

وقالت المتحدة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن رئيس لجنة شؤون الاستخبارات آدم شيف يقود "عملية زائفة أحادية الجانب".

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وأضافت أن "هذا التقرير لا يعكس شيئا إلا خيبة أملهم. ويبدو تقرير شيف كأنه مزاعم مدون من القبو، يحاول إثبات شيء، فيما لا توجد هناك أي أدلة".

وجاء ذلك تعليقا على التقرير الذي نشرته لجنة شؤون الاستخبارات لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول التحقيق مع دونالد ترامب.

ويتهم التقرير الرئيس ترامب بتجاوز صلاحياته والعمل من أجل مصلحة سياسية شخصية، واستدراج "تدخل أجنبي" في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.