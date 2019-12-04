دعوة أمير الكويت لحضور اجتماع مجلس التعاون

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية لأخيه أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلّم الرسالة لأمير دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، وذلك خلال استقبال سموه له أمس في قصر بيان.

واطلع أمير الكويت خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.