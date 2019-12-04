دعوة أمير الكويت لحضور اجتماع مجلس التعاون

وسلّم الرسالة لأمير دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، وذلك خلال استقبال سموه له أمس في قصر بيان.
واطلع أمير الكويت خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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