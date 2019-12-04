الوفاق الليبية تندد بضربات جوية

في الوقت الذي نفت فيه قوات الجيش الوطني الليبي شن الضربات واتهمت خصومها بالقصف العشوائي، نددت حكومة الوفاق بضربات جوية على العاصمة طرابلس والصحراء في الجنوب، وقالت إنها أسقطت قتلى وجرحى من المدنيين معظمهم نساء وأطفال.

اتهمت حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس قوات منافسة متمركزة في الشرق بشن الضربات. ولم تذكر عدد القتلى أو الجرحى جراء الضربات لكن قوات عسكرية متحالفة معها قالت إن 14 شخصا لقوا حتفهم، ولكن قوات الجيش الوطني الليبي ذلك.

وأكد عمال الطوارئ أن ثلاثة أطفال قتلوا وأن طفلا رابعا أصيب في الهجوم على السواني وقالوا إنه دمر بعض المنازل والسيارات.