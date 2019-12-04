موسكو ترفض مزاعم التدخل في الانتخابات البريطانية

وكان حزب العمال المعارض في بريطانيا قد قال في 27 نوفمبر إن الوثائق السرية أظهرت أن حزب المحافظين الحاكم يخطط، في حالة فوزه في الانتخابات، لعرض هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة للبيع في محادثات تجارية مع واشنطن، وهو ما نفاه رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وتحظى هيئة الخدمات الصحية الوطنية بشعبية واسعة عند البريطانيين، وأصبحت مسألة مهمة في انتخابات 12 ديسمبر، التي يحتل فيها حزب العمال المرتبة الثانية بعد المحافظين، رغم تقلص الفارق بينهما حسب بعض استطلاعات الرأي.
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