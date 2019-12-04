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مصر وجنوب السودان يتفقان على إحياء برلمان حوض النيل

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اتفق رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال مع تيموثي توت رئيس المجلس التشريعي الانتقالي بالإنابة بجنوب السودان على إحياء برلمان دول حوض النيل، والعمل على ذلك مع باقي دول الحوض، مؤكداً أن النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والاتفاق والتنمية وليس للخلاف والشقاق والاختلاف.

وقال عبدالعال خلال زيارته أمس لجنوب السودان «إننا جئنا لكم من مصر برسالة دعم وصداقة محبة»، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مصر وجنوب السودان لتكون بمثابة تمهيد لتوأمة بين البرلمانين.

وفي المقابل، أكد تيموثي توت رئيس المجلس التشريعي الانتقالي بجنوب السودان بالإنابة، أن مصر وجنوب السودان ليسا بأغراب، قائلا «إننا سعداء بأنكم حضرتم إلى جنوب السودان، وكثير من أبنائنا تعلموا في مصر، والآن هم من قادة دولة جنوب السودان».


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