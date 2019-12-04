وقال عبدالعال خلال زيارته أمس لجنوب السودان «إننا جئنا لكم من مصر برسالة دعم وصداقة محبة»، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مصر وجنوب السودان لتكون بمثابة تمهيد لتوأمة بين البرلمانين.
وفي المقابل، أكد تيموثي توت رئيس المجلس التشريعي الانتقالي بجنوب السودان بالإنابة، أن مصر وجنوب السودان ليسا بأغراب، قائلا «إننا سعداء بأنكم حضرتم إلى جنوب السودان، وكثير من أبنائنا تعلموا في مصر، والآن هم من قادة دولة جنوب السودان».
كانت هذه تفاصيل خبر مصر وجنوب السودان يتفقان على إحياء برلمان حوض النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.