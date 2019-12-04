النسخة المغاربية لموقع “هافنغتون بوست” الإخباري تعلن توقفها عن الصدور

أعلن موقع “هافنتغون بوست مغرب” توقفه اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، بعد ست سنوات من انطلاق النسخة المغاربية للموقع الإخباري العالمي، والتي كانت تغطي كلا من تونس والجزائر والمغرب.

وأفادت الرسالة المقتضبة التي نشرت على الموقع أنه يتوقف عن الصدور اعتبارا من 3 دجنبر، داعية القراء إلى زيارة النسخة العالمية للموقع “هافبوست”.

وكان موقع “هافبوست” الإخباري أطلق في الولايات المتحدة الأميركية سنة 2005، قبل أن تطلق نسخ محلية منه في عدة بلدان.

ويعد من أهم المواقع الإخبارية الالكترونية المجانية في العالم.

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ولم يصدر عن إدارة الموقع أي بيان يوضح أسباب هذا القرار، بينما أشارت رسالة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى أنه “جاء لأسباب استراتيجية إثر تقييم (…) لوجوده”.

وكانت النسخة المغاربية للموقع العالمي الأولى التي تفتتح في إفريقيا، بثلاثة مكاتب في عواصم تونس والجزائر والمغرب.

وكان الموقع الأم “هافنغتون بوست” شهد موجة الغاء وظائف مطلع السنة، ما اثار تساؤلات حول نموذجه الاقتصادي القائم أساسا على الإعلانات.

ويجمع موقع “هافينغتون بوست” الاخبار والترفيه والآراء والمدونات ويعالج مواضيع آنية وسياسية وبيئية وثقافية وصحافية.