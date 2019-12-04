الأمم المتحدة تتوقع بأن يكون العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 صباحًا, 4 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض توقعت الأمم المتحدة الثلاثاء بأن يكون العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ، وذلك في تقييم سنوي بشأن كيفية تجاوز سرعة التغير المناخي قدرة البشرية على التكيّف معه.

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العالمية كانت هذا العام، حتى الآن، أعلى بـ1,1 درجة مئوية من معدل عصر ما قبل الثورة الصناعية، ما يضع 2019 على المسار لتكون بين السنوات الثلاث الأشد حرارة التي تم تسجيلها في التاريخ.

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