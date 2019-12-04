شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشدد على حقوق «ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف يوم 3 ديسمبر.
وكان أمين عام الأمم المتحدة قد أطلق في يونيو الماضي، إستراتيجيةً لإدماج ذوي الإعاقة تهدف إلى رفع معايير المنظمة وأدائها، حيث توفر الإستراتيجية أساساً للتقدم المستدام والتحولي في مجال إدماج ذوي الإعاقة في جميع نشاطات الأمم المتحدة.
كما اعتمد مجلس الأمن للمرة الأولى قراراً مخصصاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة، وقد صادقت جميع الدول الأعضاء تقريباً الآن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
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