عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية بالنجف للمرة الثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضرم محتجون عراقيون، الثلاثاء، النار في القنصلية الإيرانية بمدينة النجف، للمرة الثالثة منذ بدء الاحتجاجات مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متهمين طهران بالهيمنة على مقدرات العراق.

وكان المتظاهرون العراقيون أشعلوا النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف، يومي الأحد والأربعاء الماضيين، ما دفع السلطات العراقية لفرض حظر التجوال في المدينة.





وأعلن مجلس النواب العراقي، الأحد، قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي طالبت بإسقاط الحكومة والقضاء على الفساد.

ويطالب المتظاهرون منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.