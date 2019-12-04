شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. متظاهرون يحاولون قطع جسر الرينغ وسط بيروت احتجاجا على تشكيل حكومة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 أفاد مراسلنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين يحاولون إغلاق جسر الرينغ وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على تشكيل حكومة تكنوسياسية في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، عن أمله في اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة".

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