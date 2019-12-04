شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: التحقيق «الزائف» لعزل الرئيس لم يقدم «أي دليل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

ذكر تقرير نهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق الرئيس دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء) أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل بسبب اساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونغرس «هائلة».

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وجاء في التقرير الذي يهدف إلى دعم توجيه اتهامات رسمية لترمب أن «الادلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الادلة على عرقلته عمل الكونغرس.. وتبين لتحقيق العزل أن الرئيس ترمب سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الحكومة الأمريكية إلى تدخل حكومة اجنبية هي أوكرانيا للاستفادة من أجل اعادة انتخابه».

من جهته وصف البيت الأبيض التحقيق بـ «الزائف» الذي لم يقدم «أي دليل» ضد الرئيس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن «هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط» الديموقراطيين، مشبهة إياه بـ «هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء».