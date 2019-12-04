شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحتضن اجتماعاً جديداً حول سد النهضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

اتفقت مصر وأثوبيا والسودان اليوم (الثلاثاء) في ختام اجتماع لوزراء الري حول سد النهضة الأثيوبي على عقد اجتماع جديد في واشنطن الإثنين القادم لمواصلة المحادثات حول ملء وتشغيل السد الذي تخشى القاهرة أن يخفض حصتها من مياه النيل.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان أصدرته في ختام الاجتماع الثلاثي الذي استمر يومين في القاهرة بحضور مراقبين من البنك الدولي والولايات المتحدة إنه تم الاتفاق على عقد «اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر 2019 لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني وما تم احرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث».

وكان وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا اجتماعاً في واشنطن في السابع من الشهر الماضي برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ومنحوا انفسهم مهلة حتى منتصف يناير المقبل للتوصل الى اتفاق بشأن مشروع سد النهضة.