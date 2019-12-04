جنبلاط: للعودة الى ميثاق الحزب في المساواة والعدالة والمحاسبة

لفت رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في ذكرى ميلاد ​كمال جنبلاط​ مطلوب العودة إلى القلم والمعول. ان نعود إلى ميثاق الحزب في المساواة والعدالة والمحاسبة والى الأرض وخيراتها"، داعيا الى أن "يكون السادس من كانون في هذا العام يوم عمل وتأمل وتجديد بعيدا عن التظاهر المعهود في ​المختارة​. سيبقى فينا وينتصر".

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