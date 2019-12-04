يوسف بن علوي: مبادرة ايران تعزز الأمن الاقليمي ولمصلحة الجميع

اكد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي ان "مبادرة "هرمز للسلام" التي قدمتها ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية تعزز الامن الاقليمي وتصب في مصلحة جميع دول المنطقة"، معتبراً أن "تنمية العلاقات والتعاون بين ايران وعمان في اطار مصالح جميع دول المنطقة"، مشيراً إلى أن "عمان تولي اهمية بالغة لتوسيع العلاقات والتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية".

واوضح ان "ايران وعمان لديهما رؤى ومواقف مشتركة تجاه العديد من القضايا الاقليمية والدولية"، مضيفا "ان قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بطرح مبادرة هرمز للسلام، ستصب بالتأكيد بمصلحة الجميع وتنمية واستقرار وأمن دول المنطقة" ورأى انه "يمكن ل​سلطنة عمان​ تقديم حلول جيدة للقضایا والمشاکل الإقليمية، وخاصة في قضية اليمن، من خلال تطوير الشراكات".