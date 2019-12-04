العربية: حرق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة

أفادت قناة "العربية" عن "إحراق القنصلية الإيرانية في ​النجف​ للمرة الثالثة".

وكانت قد اشتعلت قبل يومين النيران في القنصلية الإيرانية في النجف ، والتي تأتي بعد يوم سياسي حافل بعد أن وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وكانت القنصلية قد تعرضت للحريق للمرة الاولى في 27 تشرين الثاني على أيدي متظاهرين عراقيين.