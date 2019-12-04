أفادت قناة "العربية" عن "إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة".
وكانت قد اشتعلت قبل يومين النيران في القنصلية الإيرانية في النجف ، والتي تأتي بعد يوم سياسي حافل بعد أن وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وكانت القنصلية قد تعرضت للحريق للمرة الاولى في 27 تشرين الثاني على أيدي متظاهرين عراقيين.
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: حرق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.