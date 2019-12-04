مسؤول كويتي سابق: ما يجري في العراق مؤامرة إسرائيلية

اعتبر عضو مجلس الامة ​الكويت​ي السابق ناصر الدويلة أن "ما يجري في ​العراق​ مؤامرة إسرائيلية ابعد من مناكفة ​إيران​"، محذرا من أن "تلك المؤامرة قد تمس وجود الكويت"، مشيراً إلى أنه "لا تزال الاوضاع في العراق تمثل اكبر تهديد للكويت فاللاعبون فيها اخطر و اقدر ممن سبقوهم ف​اسرائيل​ لاعب و مخطط اساسي و امريكا هي السمسار القذر".

ولفت إلى أن "هناك جهات اخرى تخطط لاهداف ابعد من مناكفة ​ايران​ او الضغط عليها"، محذر من "انني اخشى من مؤامرة تمس وجود الكويت و مستقبلها وانا احسب للاسوأ دائما".