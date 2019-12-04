مسؤول كويتي سابق: ما يجري في العراق مؤامرة إسرائيلية

اعتبر عضو مجلس الامة الكويتي السابق ناصر الدويلة أن "ما يجري في العراق مؤامرة إسرائيلية ابعد من مناكفة إيران"، محذرا من أن "تلك المؤامرة قد تمس وجود الكويت"، مشيراً إلى أنه "لا تزال الاوضاع في العراق تمثل اكبر تهديد للكويت فاللاعبون فيها اخطر و اقدر ممن سبقوهم فاسرائيل لاعب و مخطط اساسي و امريكا هي السمسار القذر".
ولفت إلى أن "هناك جهات اخرى تخطط لاهداف ابعد من مناكفة ايران او الضغط عليها"، محذر من "انني اخشى من مؤامرة تمس وجود الكويت و مستقبلها وانا احسب للاسوأ دائما".
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