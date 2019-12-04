البيت الابيض: التحقيق الزائف بهدف عزل ترامب لم يقدم أي دليل ضده

رأت المتحدثة باسم ​البيت الابيض​ ستيفاني غريشام أن ​تقرير​ اللجنة البرلمانية التي اشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس ​دونالد ترامب​ "زائف ولم يقدم أي دليل ضد الرئيس"، معتبرة أن "هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط الديمقراطيين"، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء".



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