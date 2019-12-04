زلزال بقوة 4 ريختر هز مدينة دشتستان جنوبي البلاد

أفاد مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء الايرانية لدى جامعة ​طهران​ بأن "منطقة بوشكان بمدينة دشتستان في محافظة بوشهر جنوبي البلاد تعرضت الى ​هزة ارضية​ بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر".

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