باقري: العلاقات الايرانية الصينية استراتيجية

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في ​الجمهورية​ الاسلامية ​محمد باقري​ أن "العلاقات الايرانية الصينية استراتيجية"، معلنا عن انه "تم إعداد وثيقة بشأن استراتيجية العلاقات لـ25 سنة بين البلدين، وتم تقديمها للمسؤولين الصينيين".

ولفت إلى ان "العلاقات بين البلدين تمضي في وتيرة متنامية"، مشيراً إلى ان "قائد ​الثورة الاسلامية​ يعتبر العلاقات الايرانية الصينية استراتيجية، كما ان الرئيس الصيني لديه هكذا نظرة الى هذه العلاقات"، مضيفاً "تم إعداد وثيقة هامة في الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن استراتيجية العلاقات لفترة 25 سنة بين البلدين، وقد تم تقديمها للمسؤولين الصينيين وقد تم إعداد هذه الوثيقة في أعلى المستويات في البلاد، وأيدتها قيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية".