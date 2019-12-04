أعرب وزير الخارجية الليتواني، ​ليناس لينكيفيسيوس​ عن ثقة "​ليتوانيا​ ب​تركيا​، في أعقاب اعتراضها على خطة أمنية ل​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، خاصة بدول البلطيق"، موضحاً أن "التعديلات جارية على كلا الخطتين الأمنيتين"، مؤكدا "ضرورة وجود التضامن بين دول الحلف في مثل هذه الحالات".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الليتواني: نثق بتركيا ونتفهم مخاوفها الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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