توجه رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، قائلا "بالله عليك يا سيد حسن إترك ​منظومة​ ​الفساد​ تسقط تحت أقدام الناس هؤلاء الفقراء الشرفاء هؤلاء ​الشباب​ والصبايا أقرب إلى ​المقاومة​ من السياسيين المحتالين الذين يطعنوها عند كل مفترق إتركهم يذهبون الى مزبلة التاريخ".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب يناشد السيد نصرالله: بالله عليك اترك منظومة الفساد تسقط تحت أقدام الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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