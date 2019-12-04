شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: نفكر فى المشهد السياسى وتمثيل كافة القوى الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الخولى، أن الحزب يهدف لتمثيل كل القوى الوطنية، وأن يكون للناخب المقدرة على أن يأتي بالعالم وبالعمدة فى نفس الوقت، وتمثيل كافة القوى الوطنية فى البرلمان، حتى تكون الآراء جميعها تحت القبة وليس فى الشارع، متسائلا: هل مناخ وقدرة الناخب المصرى تغيرت؟.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية المنعقدة الآن، والتى يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).
حيث تناقش الجلسة تفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد، وكلمات لرؤساء الأحزاب المُشاركة بالحوار ومناقشة مفتوحة.
ويُشارك بالجلسة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل).
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