النجمة المصرية إلهام شاهين: تنقصنا “الجرأة” في السينما..وأرفض أداء هذا المشهد بسبب أمي-فيديو

قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين، إن السينما في الوطن العربي، تنقصها الجرأة في المواضيع، في حين ترى أن الجرأة في المشاهد تقاس حسب الدور.

وصرحت شاهين التي تشارك في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أن الجرأة في المواضيع، ما زالت لم تصل للمستوى المطلوب، في أن المواضيع الأساسية في حياة المجتمعات هي السياسة والدين والجنس، ووجب الحديث عنها.

وعن الجرأة في الأدوار، ترى إلهام شهين أنها توافق عليها حسب الدور وحسب ما يتناسب مع شخصيتها ومع المجتمع، ويراعي العادات.

إلهام شاهين التي ولجت عالم الانتاج، تمنت أن يكون هناك عمل مشترك بين المغرب ومصر، مبرزة تحمسها له، بمشاركة فنانين مغاربة سواء من الحيل القديم أو جديد، حسب متطلبات الأدوار.

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وكشفت شاهين أن أصعب موقف واجهها على المستوى الشخصي هو وفاة والدتها، ما دفعها لرفض أداء مشاهد مطلوب فيها القيام برد فعل عن وفاة الأم.

وعبرت شاهين عن فرحها بعرض فيلمها “يوم للستات” في ساحة جامع لفنا بمراكش، مبرزة أنها تعيش تجربة عرض عمل لها في ساحة عمومية لأول مرة.