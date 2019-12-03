العثور على جثة متحللة في ظروف غامضة ضواحي أكادير

تم العثور، اليوم الثلاثاء، على جثة شخص في أحد الأحراش في منطقة “واد سوس”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجثة تم العثور عليها، وهي في درجة متقدمة من التحلل، داخل أحد الأكواخ في المنطقة المذكورة.

واستنفرت الجثة السلطات المعنية، إذ حلت عناصر الشرطة العلمية في عين المكان، وفتحت تحقيقا في ظروف الوفاة.

إلى ذلك، تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير قصد إخضاعها للتشريح.