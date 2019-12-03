طالب بعدم تعيينه لإدارة مباريات الفريق.. أ.آسفي يحتج على الحكم اليعقوبي

راسل فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية للعبة، احتجاجا على ما اعتبره ظلما، وحيفا، من طرف الحكم عبد الرحيم اليعقوبي، الذي أدار لقاء الفريق أمام مضيفه يوسفية برشيد أمس الاثنين.

وأبلغ القرش المسفيوي لجنة التحكيم بالأخطاء التحكيمية الصادرة ضده من لدن اليعقوبي، على غرار توزيعه البطاقات الصفراء بشكل مجاني على لاعبي الفريق، وعدم احتسابه هدف مشروع للنادي، بالإضافة إلى عدم إعلانه عن ركلة جزاء لوليد الصبار، الذي وجه له بطاقة صفراء ثانية، كلفته مغادرة اللقاء، حيث اعتبره متحايلا.

وطالب الفريق العبدي من اللجنة المركزية للتحكيم، بعدم تعيين اليعقوبي لقيادة مباريات النادي مستقبلا، بعد قراراته غير الموضوعية والتي تنم عن سوء نية، حسب بلاغ الفريق المسفيوي.

وكانت المواجهة انتهت بفوز يوسفية برشيد بهدف دون رد، وقعه اللاعب أمين أبو الفتح من ركلة جزاء، في آخر أنفاس الجولة الأولى من المباراة، المؤجلة عن الأسبوع السابع.

وأشهر اليعقوبي 4 بطاقات صفراء في حق لاعبي أولمبيك آسفي، ناهيك عن طرد ثنائي الفريق وليد الصبار، والمهدي خالص.