الشوبي: “حرام نصبحو على الفضائح اليوتوب” -فيديو

يرى الفنان المغربي، محمد الشوبي، أن مهرجان مراكش حدث مهم للمغرب، وجب العمل على تطويره أكثر فأكثر.

وكان الشوبي منشغلا عند انطلاقة المهرجان الجمعة، قبل أن يلتحق اليوم الثلاثاء، من أجل حضور الدورة 18 من الحدث العالمي.

وأبدى الشوبي رأيه في الفيديوهات التي تخلق الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،ويطلق عليها لاسم “فيديوهات روتيني اليومي”، متوقعا أن موجتها ستنتهي مع مرور الزمن، إلا قي حالة رضي الشباب بتكريس ثقافة متابعة الفضائح، مضيفا:” حرام الواحد يحل الصباح تلفونو على الفضائح”.