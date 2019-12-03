الأمن العراقي ييُعبن قبضه على نائب أبو بكر البغدادي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على نائب لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتلته قوة أميركية أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وتم إلقاء القبض على الملقب بـ”أبو خلدون”، في محافظة كركوك، وكان يشغل منصب ما يسمى “الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين”، بحسب بيان خلية الإعلام الأمني الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك.

وقالت الخلية في بيانها إنه “وفقا لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي، الملقب أبو خلدون، داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار”.

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وأضافت الخلية أنه “كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب المقبور أبو بكر البغدادي”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 27 أكتوبر الماضي أن زعيم داعش الهارب لقي حتفه في غارة نفذتها قوات أميركية خاصة في شمال شرق سوريا.

وأوضح أن البغدادي قتل بعد تفجير “سترته” الناسفة إثر محاصرته من قبل القوة الأميركية داخل نفق.