المؤبد و60 سنة سجنا نافذا لمقترفي جريمة قتل شاب في حادث “كريساج”

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بطنجة، مساء اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد، في حق شخص بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، فيما وزعت 60 سنة سجنا نافذا على متهمين آخرين بجناية السرقة الموصوفة والمشاركة في القتل العمد.

ونفى المتهم الرئيسي في القضية “ط.س” البالغ من العمر 21 عاما تهمة القتل العمد، مشيرا على أنه كان في حالة سكر، عندما دخل في شجار مع مجموعة من الأشخاص في ساعات متأخرة من الليل بمقبرة “سيدي بوحاجة”.

واعترف المتهمين “أ.ش” البالغ من العمر 24 عاما و “ح.غ” البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليهما، مؤكدين أنهما قاما بالاعتداء على الضحية بالضرب بواسطة الأسلحة البيضاء، واعترضا سبيل المارة مرارا وسلبهم ما بحوزتهم بحي “كورزيانة”.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر غشت الماضي، عندما قام المتهمين “أ.ش” و “ح.خ” باعتراض سبيل الضحية بالقرب من مقبرة “سيدي بوحاجا” بحي الكورزيانة، في ساعة متأخرة من الليل، وسلبوه ما بحوزته، بواسطة سلاح أبيض.

الضحية قام بالاستعانة بأفراد حيه وتوجهوا إلى مكان الاعتداء عليه، حيث دخلوا في مشاداة كلامية مع المتهمين والمتهم الرئيسي في قضية القتل المسمى “ط.س” الذي وجه طعنة قاتلة للضحية على مستوى البطن فارق على إثرها الحياة متأثرا بجروح بليغة.