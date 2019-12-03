غزة: إضاءة شجرة الميلاد بمشاركة العشرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بإضاءة شجرة ميلاد، إيذانًا ببدء موسم الاحتفال بالأعياد المسيحية.

(الأناضول)

وفي أجواء من الغناء والفرح، أضيئت شجرة ميلاد كبيرة، في ساحة داخل مقر جمعية الشبان المسيحية، وهي جمعية غير حكومية، وحضر عشرات المسيحيين والمسلمين، وعلى هامش الحفل، قالت إحدى المشاركات في الحفل، غادة أبو داود، للأناضول، "نحتفل بإضاءة شجرة عيد الميلاد في إشارة لبدء موسم الاحتفال بالأعياد".

وأضافت: "نحتفل بميلاد المسيح عليه السلام ميلاد السلام والمحبة"، ولفتت إلى أن "المسيحيين والمسلمين مشاركين في الحفل، فنحن في خندق واحد نتشارك في أفراحنا وأتراحنا"، وأكّدت أن "رسالتنا رسالة محبة وسلام وتعايش".

(الأناضول)

ويتبع نحو 70 بالمئة من مسيحيي غزة، طائفة الروم الأرثوذكس، بينما يتبع البقية طائفة اللاتين الكاثوليك، وتناقصت أعداد المسيحيين في غزة، بفعل الهجرة، وباتت قرابة 1100 شخص، بحسب بيانات مؤسسات مسيحيّة في القطاع الفلسطيني.