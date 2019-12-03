شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. متظاهرون يحاولون قطع جسر الرينغ وسط بيروت احتجاجا على تشكيل حكومة والان مع التفاصيل

إغلاق جسر الرينغ

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، عن أمله في اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة".

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