"واس" تطلق حسابًا اقتصاديًا على "تويتر" بمناسبة استضافة المملكة لقمة العشرين

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" حسابها الاقتصادي الجديد على منصة "تويتر"، لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في المجال الاقتصادي، بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، ويعزز وصول رسالة المملكة إلى العالم.



ويهتم حساب "واس" الاقتصادي - الذي يمكن الوصول له عبر هذا الرابط https://twitter.com/SPAeconomic - ببرامج رؤية المملكة 2030 وقمة مجموعة العشرين G20والفعاليات الاقتصادية المحلية والعالمية والأسواق العالمية، ويهدف إلى إثراء المحتوى الإخباري في "واس" بالمواد الاقتصادية التي تلبي اهتمامات المتلقين وتجعلهم متابعين للشأن السعودي على مدار الساعة، وتصنع مجالًا جديدًا من التفاعل مع الرسالة الإعلامية .

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يعمل الحساب على تقديم المعلومات الدقيقة وفق آلية إخبارية منظمة تكفل صناعة محتوى احترافي يليق بما وصل إليه الإعلام السعودي من تطور في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وبدعم معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وبمتابعة معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية "واس" الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين.

ويعزز حساب واس الاقتصادي حضور وكالة الأنباء السعودية في المشهد الإعلامي بشكل يُسهم في نقل منجزات الوطن إلى العالم ووضع المتابع محل الأحداث الاقتصادية والوطنية أولًا بأول في وقت بات فيه الإعلام من أهم الوسائل القادرة على إيجاد مناخ إيجابي كبير يسهم في تنمية المجتمع وتعزيز مشاركته في مختلف الجوانب المتعلقة بحياته اليومية مع قدرته على إبراز المكونات الحيوية المتمثلة في الإبداع والفكر، وإظهار الإنجازات الوطنية التي تشهدها المملكة.