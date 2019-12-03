بالصور.. مكتب الخدمة المدنية في تعز يبدأ بتنفيذ حظة القضاء على الازدواج الوظيفي

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

بناء على تعميم وزارة الخدمة المدنية والتامينات بخصوص إضافة الرقم الوطني الموجود بالبطاقة الإلكترونية في كشف الراتب،فان مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظةتعز يعمل بوتيرة عالية على إستكمال خطته التنفيذية لتنظيم قاعدة البيانات الموحدة لموظفي السلطة المحلية والمركزية عبر إدخال بيانات البطاقة الشخصية الإلكترونية للموظف وتدوين الرقم الوطني كركيزة أساسية ، والتي على ضوئها سيتم القضاء على الأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعين.



وقال مدير مركز المعلومات في مكتب الخدمة المدنية الأستاذ أحمد سلطان المقطري في تصريح له "قمنا سابقا بطلب جمع صورة ورقية للبطاقة الشخصية الإلكترونية من جميع الموظفين في السلطة المحلية والمركزية،وتم تسليمنا البطاقات والكشوفات ، ونقوم حاليا بتدوين الأرقام الوطنية الموحدة بدقة عالية،والتأكد من صحة البيانات الشخصية".

وأضاف المقطري ،نحن في مركز المعلومات نعمل كفريق واحد ومُنَظّم ،وكلٌ منا لديه الصلاحية والإستعداد لتقديم الخدمة والرد عن أي إستعلام يخص المُسجل لدينا.

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بدوره، قال مدير عام مكتب الخدمة المدنية الأستاذ فضل الشيباني نحن بصدد استكمال عملية إدخال البيانات ومعالجتها آليا في جهاز واحد ولن يكون هناك أي ازدواج وظيفي ، فقد تم إنجاز إدخال بيانات مكاتب السُلطة المحلية و 50% من موظفي التربية والتعليم الذي يشكل العدد الأكبر من المُوظفين.

مؤكداً انه من الإختلالات والعوائق التي واجهتنا هي تخلف بعض الموظفين بموافاتنا بالبطاقة الشخصية، مما سيترتب على ذلك توقيف رواتبهم ،ومن ثَمّ إسقاطهم من الوظيفة بإعتبارهم غير متواجدين ،فقد قمنا بمنح فرصة لمدة أسبوعين لإحضار البطاقة الإلكترونية،ما لم فسنتخذ الإجرءات اللازمة.

وأشار الشيباني بانهم حاليا حالبا يعكفون على اصدار سندات التسجيل الجديد للعام 2019.

وأضاف الشيباني، سيتم قريبا الإنتهاء من تجهيز موقع الخدمة الإلكتروني ،والذي من خلاله ،سيتسنى للمتقدمين في الخدمة إستخراج سندات القيد من الموقع الإلكتروني للخدمة حين تحهيزه، مالم سيتم تجهيز السندات نهاية 2019م.